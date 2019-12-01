Blindaje Apatzingán: para asegurar orden público, refuerzan acciones operativas 

Apatzingán, Michoacán, 29 de octubre del 2025.- Con el objetivo de combatir la comisión de delitos de alto impacto en la región, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), intensificaron sus labores coordinadas dentro de la Operación Apatzingán.

Sobre el particular se informó que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, supervisa las acciones de vigilancia ejecutadas por la Guardia Civil, en estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE, asegurando el orden público en las calles y caminos de la demarcación y sus localidades.

A esto se suman los trabajos de monitoreo permanente que realizan las cámaras de videovigilancia y arcos carreteros del C5 Michoacán. Los efectivos de las fuerzas de seguridad ejecutan labores a favor de la tranquilidad de la ciudadanía a través de un operativo integral.

La SSP refrenda su compromiso de velar y garantizar el bienestar de las y los michoacanos, mediante la sinergia establecida con autoridades de los tres órdenes de gobierno se construyen las condiciones de desarrollo que la entidad merece.