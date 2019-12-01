Bases policiacas, blanco de balaceras anoche en Buenavista, Michoacán: Más de una docena de ataques contra municipales en 2025; la Alcaldesa, amenazada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:37:29

Foto: Archivo

Buenavista, Mich., a 20 de agosto de 2025.- Dos bases policiacas en el municipio de Buenavista, fueron blanco de ataques armados la noche del martes, por sujetos armados que ya han perpetrado más de una decena de ataques contra las autoridades y sus instalaciones, en lo que va de 2025. Incluso la Alcaldesa se encuentra bajo la amenaza de grupos criminales.

Fue la noche del martes que fuertes balaceras se desataron en el municipio de Buenavista, autoría de sujetos armados con rifles de grueso calibre y ametralladoras.

Las fuertes descargas alertaron a los pobladores, quienes a su vez dieron aviso a los números de emergencia sin mucho éxito, pues eran sus propios policías municipales los que estaban bajo ataque.

Se logró saber que se lanzaron dos ataques coordinados contras las casetas ubicadas en las salidas a Tepalcatepec y Apatzingán, las cuales al parecer ya fueron abandonadas hace algunos días, a raíz de los repetidos ataques contra los municipales y sus instalaciones.

Aunque se ha querido minimizar la situación que atraviesa el municipio, se sabe que la alcaldesa Irma Moreno Mendoza se encuentra bajo amenaza del crimen organizado, lo que ha llevado incluso al cierre de la Presidencia local.

