Balean vivienda en Uruapan, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 15:24:15

Uruapan, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Daños materiales y zozobra entre vecinos de la colonia Francisco Villa, dejó el ataque a balazos del que fue objeto una vivienda en esa demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Nardo, habían baleado una vivienda.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar constataron que una casa presentaba balazos en su fachada y había casquillos percutidos regados en la zona.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.