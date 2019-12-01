Balean domicilio en Zamora, Michoacán, no hay víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:11:37

Zamora, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Los primeros minutos de la madrugada de este martes sujetos desconocidos llegaron a una vivienda del Infonavit Arboledas Primera Sección y dispararon en varias ocasiones, por fortuna no se reportaron personas afectadas.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que alrededor de las 00:50 horas algunos vecinos reportaron al 911 que sobre la Privada Durazno se habían escuchado diversas detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar encontrando el domicilio marcado con el número 13-A con varios impactos en la fachada, por lo que delimitaron la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó minutos después y realizó lo conducente, para iniciar las investigaciones, cabe señalar que en el lugar fueron embalados casquillos percutidos calibre 9mm y 45mm.