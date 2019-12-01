Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 09:01:35

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- Nueva Zelanda, al igual que pequeñas en el Pacifico Sur como Kiritimati, Samoa y Tonga ya recibieron al año nuevo, ya que sus horarios van más de 12 horas por delante de la media de Greenwich (GMT).

Por ejemplo, los 7 mil habitantes de Kiritimati llegaron al 1 de enero, cuando la hora GMT marcaba las 4:00 horas (tiempo del centro de México) del 31 de diciembre.

De igual forma, poco después el año 2026 inició en Samoa y Tonga, así como en la neozelandesa región de Auckland, seguido de la isla paradisíaca de Fiji.

Australia les seguirá en los festejos unas horas después, con miles de personas reunidas en la bahía de Sídney, autoproclamada la “Capital mundial del Año Nuevo".

Conforme avancen las horas, Rusia será el primer país europeo en recibir el 2025, mientras que en América las celebraciones empezarán en países como Argentina y Chile, y terminarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago Hawái.