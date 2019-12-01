Balean a un individuo en la colonia San Juan Evangelista de Uruapan, Michoacán; falleció en una ambulancia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:58:31

Uruapan, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Mientras era trasladado a bordo de una ambulancia, un individuo perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser atacado a balazos en las afueras de su domicilio en la colonia San Juan Evangelista.

Al respecto se lo anterior se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las afueras de una vivienda de la calle de Los Olivos, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al joven mismo que era llevado a un hospital cuando perdió la vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones que el caso amerita.