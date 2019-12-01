Personas salen disparadas de juego mecánico en Puebla; hay 3 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 14:50:26

Puebla, Puebla, a 2 de enero 2026.- Un total de tres personas resultaron lesionadas luego de que salieran proyectadas de un juego mecánico durante una feria patronal realizada en la colonia Lomas de Castillotla, en Puebla.

En redes sociales circulan videos del momento en el que el juego presenta una falla y una de sus piezas se desprende, por lo que las víctimas salen volando por los aires.

Por lo anterior, Protección Civil del Estado de Puebla informó por medio de redes sociales que inhabilitó inmediatamente dicho juego mecánico en la feria de Lomas de Castillotla, además de que detalló que los heridos fueron trasladados a hospitales por la Cruz Roja.

“El juego fue clausurado, el área delimitada para prevenir riesgos y la responsabilidad del seguimiento médico de las personas afectadas fue asumida por el encargado de ‘Atracciones Cocuecha'”, puntualizó la dependencia de la entidad.