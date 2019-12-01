Balean a un hombre en tenencia de Morelia, Michoacán

Balean a un hombre en tenencia de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:28:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su auto en calles de la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Miguel Hidalgo de la referida comunidad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron a César Argusto G., a bordo su vehículo Chevrolet Aveo, de color rojo, con placas de circulación NWX 4803, mismo que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Con base en lo anterior la víctima fue trasladada a un hospital; hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran más de 525 dosis de estupefacientes
Hombre fallece en hospital de Morelia tras ser baleado en Villas del Pedregal
FGR investiga extracción ilegal de óxido férrico en mina de Arcelor Mittal en Michoacán
Capturan en Sonora a presunto homicida de un hombre, crimen ocurrido en Michoacán
Más información de la categoria
Accidente en juegos mecánicos irregulares deja cuatro lesionados en Celaya; aplicarán sanción a empresa responsable
Abandonan tres cadáveres con marcas de violencia sobre carretera federal en Morelos
La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026 con 50% menos recursos: Gama Coria
Muere bebé al intentar cruzar la frontera a Estados Unidos con su madre
Comentarios