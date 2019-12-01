Balean a un hombre en tenencia de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 10:28:15

Morelia, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su auto en calles de la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Miguel Hidalgo de la referida comunidad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron a César Argusto G., a bordo su vehículo Chevrolet Aveo, de color rojo, con placas de circulación NWX 4803, mismo que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Con base en lo anterior la víctima fue trasladada a un hospital; hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.