Balean a un hombre en negocio de maquinitas de la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán; resultó herido

Balean a un hombre en negocio de maquinitas de la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 17:33:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos en un negocio de maquinitas ubicado en la colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la calle de García Obeso, habían baleado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Francisco “N”, de 40 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Detienen a sujeto que habría baleado a un hombre en la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán
Fallece mujer y quedan dos menores heridos durante ataque de caninos en escuela de Huehuetoca, Estado de México
Más información de la categoria
FGR Michoacán endurece acciones: 40 sentencias, decomisos millonarios y toneladas de estupefacientes destruidas en septiembre
Persecución y enfrentamiento armado en la carretera Salvatierra–Celaya, Guanajuato, deja varios detenidos armados
Diputado Conrado Paz Torres urge a cambiar la estrategia de seguridad en Uruapan ante el descontrol de la violencia
Detienen en Nuevo León a sujeto en posesión 3 mdp en estupefacientes; buscaba llegar a la frontera
Comentarios