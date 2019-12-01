Balean a un hombre en negocio de maquinitas de la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 17:33:49

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos en un negocio de maquinitas ubicado en la colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en la calle de García Obeso, habían baleado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Francisco “N”, de 40 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.