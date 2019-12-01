Balean a individuo en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:22:48

Zamora, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Un empleado de la tienda departamental Walmart resultó lesionado al ser atacado a balazos en los momentos que se encontraba laborando, el agresor logro darse a la fuga a bordo de un taxi.

Respecto al hecho se conoció que la noche del jueves en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Ana.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde fueron notificados que al interior de la citada tienda se encontraba una persona lesionada.

Los uniformados confirmaron el hecho y solicitaron una ambulancia, enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al señor Alejandro H., de 49 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, quien fue llevado a un hospital para su atención.

Personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó al citado establecimiento para realizar la recolección de indicios y evidencias para iniciar la carpeta de investigación y dar con el presunto agresor.