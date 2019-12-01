Balean a individuo en Zamora, Michoacán

Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:22:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Un empleado de la tienda departamental Walmart resultó lesionado al ser atacado a balazos en los momentos que se encontraba laborando, el agresor logro darse a la fuga a bordo de un taxi.

Respecto al hecho se conoció que la noche del jueves en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Ana.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde fueron notificados que al interior de la citada tienda se encontraba una persona lesionada.

Los uniformados confirmaron el hecho y solicitaron una ambulancia, enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al señor Alejandro H., de 49 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, quien fue llevado a un hospital para su atención.

Personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó al citado establecimiento para realizar la recolección de indicios y evidencias para iniciar la carpeta de investigación y dar con el presunto agresor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán
Balean a individuo en Zamora, Michoacán
Plan Michoacán fortalece a la SSP con tecnología y equipamiento estratégico
Más información de la categoria
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17
"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán
Reportaje evidencia que marcha de la generación Z fue impulsada por 8 millones de bots; este sábado la movilización
Comentarios