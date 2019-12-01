Balean a dos personas en la colonia 28 de Octubre de Uruapan, Michoacán; hay un fallecido y un herido

Balean a dos personas en la colonia 28 de Octubre de Uruapan, Michoacán; hay un fallecido y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 15:53:53
Uruapan, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto dos individuos en calles de la colonia 28 de Octubre.

Al respecto se informó que autoridades policiacas, fueron alertadas de que en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Anillo de Circunvalación, habían atacado a balazos dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido, además de confirmar la muerte de otro más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

