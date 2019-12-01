Balean a dos en la zona Centro de Zamora, Michoacán; uno falleció y el otro está herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 16:12:16

Zamora, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Dos trabajadores de la construcción fueron víctimas de una agresión armada cuando se encontraban laborando en un terreno de la zona Centro, uno murió en el sitio y el otro resulto lesionado.

Por información obtenida por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 13:10 horas de edte viernes en el 911 fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Independencia a la altura del número 341.

Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar donde observaron a dos masculinos con heridas de bala, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Socorritas de Rescate llegaron y confirmaron el deceso de uno de los albañiles, así mismo auxiliaron al otro de nombre José de Jesús A., V., de 41 años de edad, quien debido a las lesiones que presentaba fue trasladado a nosocomio para recibir atención médica.

La zona fue delimitada y minutos después llego personal de la Unidad de Servicios Periciales, Policías Ministeriales y el Agente del Ministerio Público quienes procesaron la escena donde recolectaron varios casquillos percutidos calibre 9mm.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado, de igual forma se inició la carpeta de investigación ya que de los presuntos no hay pistas.