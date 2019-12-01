Balean a dos en la 28 de octubre de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 08:00:25

Uruapan, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron dos individuos que fueron atacados a balazos en calles de la colonia 28 de Octubre de la ciudad de Uruapan, Michoacán

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Ignacio Zaragoza y Cuba habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a a las dos personas que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.