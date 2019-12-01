Balean a dos en la 28 de octubre de Uruapan, Michoacán

Balean a dos en la 28 de octubre de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 08:00:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron dos individuos que fueron atacados a balazos en calles de la colonia 28 de Octubre de la ciudad de Uruapan, Michoacán

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Ignacio Zaragoza y Cuba habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a a las dos personas que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos
Detienen a 6 en Acapulco; estarían relacionados con ataque que dejó 3 agentes federales heridos
Balean a dos en la 28 de octubre de Uruapan, Michoacán
Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa
Más información de la categoria
Detienen a 6 en Acapulco; estarían relacionados con ataque que dejó 3 agentes federales heridos
Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa
Aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en Silao, Guanajuato; dan golpe de 30 mdp al crimen
Alertan por nueva estafa en WhatsApp: el virus “SORVEPOTEL” roba datos personales y financieros
Comentarios