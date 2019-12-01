Balean a comerciante en Parácuaro, Michoacán; muere al ingresar a un hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 12:49:41

Parácuaro, Michoacán, 5 de abril del 2026.- En la clínica del IMSS de Apatzingán, perdió la vida un comerciante el cual fue atacado a balazos por desconocidos en su domicilio de la comunidad de Las Ordeñitas, municipio de Parácuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido hospital había fenecido una persona a consecuencia desconocidos las lesiones de proyectil de arma de fuego que sufrió.

Al sitio acudieron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como José M.

Sobre el hecho criminal se indicó que al domicilio del ahora occiso arribaron varios desconocidos quienes lo atacaron a tiros, hechos que ya son investigados.