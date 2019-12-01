Se ahoga un individuo en los Baños Villalongín de Morelia, Michoacán

Se ahoga un individuo en los Baños Villalongín de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 13:16:41
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Morelia, Michoacán, 5 de abril del 2026.- Un individuo perdió la vida al ahogarse en la alberca de los Baños Villalongín de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar ubicado en la calle de Aquiles Serdán en el  Centronfe esta ciudad de Morelia, una persona se había ahogado en la alberca.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron al adulto sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE para dar fe de los hechos e iniciar con las actuaciones que el caso amerita.

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