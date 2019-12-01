Hombre es ultimado a tiros por su propio hijo tras discusión en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 10:27:14

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril del 2026.- Un hombre de 47 años de edad fue asesinado presuntamente por su propio hijo con un arma de fuego en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santos Degollado y San Martín, donde padre e hijo mantenían una discusión.

De acuerdo con los reportes, en medio del altercado el joven sacó una pistola y le disparó directamente en el cráneo a su progenitor.

Tras realizar el disparo, el presunto agresor, identificado con el alias de “El Wuaka 69”, huyó del lugar, dejando al hombre gravemente herido e inconsciente sobre la vía pública.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara acudieron al sitio luego de recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, encontraron al hombre tendido en el suelo y procedieron a acordonar la zona mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a un impacto de bala en el cráneo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al presunto responsable, quien permanece prófugo tras el homicidio.