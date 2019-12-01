Hombre es ultimado a tiros por su propio hijo tras discusión en Guadalajara

Hombre es ultimado a tiros por su propio hijo tras discusión en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 10:27:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril del 2026.- Un hombre de 47 años de edad fue asesinado presuntamente por su propio hijo con un arma de fuego en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santos Degollado y San Martín, donde padre e hijo mantenían una discusión.

De acuerdo con los reportes, en medio del altercado el joven sacó una pistola y le disparó directamente en el cráneo a su progenitor.

Tras realizar el disparo, el presunto agresor, identificado con el alias de “El Wuaka 69”, huyó del lugar, dejando al hombre gravemente herido e inconsciente sobre la vía pública.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara acudieron al sitio luego de recibir reportes sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, encontraron al hombre tendido en el suelo y procedieron a acordonar la zona mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a un impacto de bala en el cráneo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al presunto responsable, quien permanece prófugo tras el homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rayo provoca incendio de palmera en plena tormenta en León, Guanajuato
Encuentran a un hombre sin vida en el Río Grande de Morelia
Localizan sin vida a pareja en panteón de Parácuaro, Michoacán
Ataque armado deja un hombre sin vida en la Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
De las aulas al reclusorio: Adolescente que mató a dos profesoras con rifle de asalto en Michoacán, es vinculado a proceso
Madrugan a viajeros en vacaciones: aumentaron tarifas de aeropuertos en México en plena Semana Santa
Accidente de moto en Ecuandureo, Michoacán, deja dos heridos
Anuncia Bedolla 127 mdp para la segunda etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua
Comentarios