Ceci Flores seguirá buscando a su hijo Alex en Sinaloa tras hallar restos de Marco Antonio

Ceci Flores seguirá buscando a su hijo Alex en Sinaloa tras hallar restos de Marco Antonio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 10:05:17
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Hermosillo, Sonora, 5 de abril del 2026.- La activista Ceci Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que continuará la búsqueda de su hijo Alex en Sinaloa, luego de haber localizado recientemente los restos de su otro hijo, Marco Antonio.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Flores agradeció el apoyo recibido por parte de ciudadanos, autoridades y medios de comunicación durante el proceso de búsqueda, investigación y localización de su hijo.

“A toda la ciudadanía que estuvo mandándome mensajes de apoyo, de solidaridad y empatía; a las autoridades que participaron en la búsqueda, investigación y localización de Marco Antonio… de verdad muchísimas gracias”, expresó.

La activista también reconoció el papel de los medios de comunicación, al señalar que gracias a su difusión las madres buscadoras logran visibilizar sus casos ante las autoridades y la sociedad.

Sin embargo, Flores reconoció que los últimos días han sido especialmente dolorosos para ella y su familia, tras confirmar la muerte de su hijo y realizar el proceso de identificación y sepultura.

“Han sido días terribles, muy dolorosos. Estoy en una negación terrible de soltar a mi hijo. No puedo entender todavía la magnitud de este sufrimiento, desde el primer día que localicé sus restos, el proceso de esperar el ADN, tenerlo en mi casa y darle sepultura”, relató.

Pese al dolor, la activista afirmó que la lucha por encontrar a los desaparecidos debe continuar, por lo que aseguró que seguirá con la búsqueda de su hijo Alex, quien permanece desaparecido.

“Ha sido terrible para mí y para toda la familia el tener que soltarlo y saber que se acabó la esperanza, que empezó el verdadero dolor. Pero tenemos que seguir la lucha, no nos podemos detener”, expresó.

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