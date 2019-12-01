Trump revela que piloto rescatado en Irán está gravemente herido tras derribo de caza F-15

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 08:17:06

Washington, Estados Unidos, 5 de abril del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que uno de los militares rescatados tras el derribo de un caza F-15 en territorio iraní se encuentra gravemente herido, luego de una operación de rescate realizada en medio de condiciones de alto riesgo.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que el militar, identificado como un coronel del ejército, fue localizado en las montañas de Irán tras permanecer alrededor de siete horas en territorio enemigo.

“Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán”, escribió Trump, quien destacó la valentía del piloto y la complejidad de la operación.

El presidente norteamericano explicó que este tipo de misiones de rescate rara vez se llevan a cabo, debido al alto riesgo que implican tanto para el personal como para el equipo militar.

Según relató, el operativo se realizó mientras fuerzas del ejército iraní realizaban una intensa búsqueda del piloto, con un amplio despliegue militar que se acercaba peligrosamente al lugar donde se encontraba.

El incidente ocurrió después de que Irán derribara el viernes un caza F-15 estadounidense dentro de su territorio, hecho que marca la primera ocasión en que una aeronave de ese tipo es abatida desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.