Hallan cadáver en canal de aguas negras en Zamora, Michoacán 

Hallan cadáver en canal de aguas negras en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 13:25:47
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Zamora, Michoacán, 5 de abril del 2026.- En un canal de aguas negras que corre paralelo a la brecha de El Olimpo, fue localizado un cadáver, en el municipio de Zamora, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE para dar fe del levantamiento del cuerpo y emprender las acciones de ley.

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