Avanza limpieza por derrame de hidrocarburo en el Golfo de México; 32 playas ya están libres de contaminación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 08:03:29

Veracruz, Veracruz, 5 de abril del 2026.- El Grupo Interinstitucional (GI) informó avances en el operativo de atención por la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, donde hasta el momento 32 de las 48 playas afectadas ya se encuentran libres de arribazón.

A través de un comunicado difundido el sábado 4 de abril de 2026, las autoridades señalaron que continúan las labores de limpieza, monitoreo y contención en diversas zonas costeras afectadas por el derrame.

Cabe destacar que Ee Grupo Interinstitucional está integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, además de autoridades estatales y municipales.

Las acciones se realizan mediante un despliegue de tres mil 365 elementos, quienes han efectuado recorridos en más de 630 kilómetros de costa, además de operaciones marítimas, aéreas y sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta ahora se han recolectado 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 toneladas fueron retiradas en playas y 40.6 toneladas directamente en el mar.

Para las labores de contención y limpieza se utilizan 25 buques, 48 vehículos, nueve aeronaves, tres drones y tres submarinos. Además, se mantienen dos mil metros de barreras de contención instaladas, mientras que otros 17 mil metros se encuentran en tránsito para reforzar las zonas afectadas.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán en los próximos días con el objetivo de eliminar completamente los residuos de hidrocarburo y evitar mayores afectaciones al ecosistema marino y costero.