Abandonan motocicletas con arma y estupefaciente tras operativo de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 21:06:39
Uruapan, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y una bolsa con presunta marihuana durante un operativo de vigilancia realizado en una zona rural del municipio de Uruapan, luego de que dos hombres huyeran al notar la presencia de las fuerzas federales.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero, cuando personal de la Guardia Nacional realizaba recorridos de disuasión y prevención del delito como parte del Plan Michoacán “Por la Paz y la Justicia”, sobre una brecha de terracería que conduce a la localidad Rubén Jaramillo.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron a dos masculinos a bordo de dos motocicletas, quienes al percatarse de la presencia oficial descendieron de las unidades y se internaron en la maleza, logrando escapar del lugar. Mientras algunos elementos intentaban darles alcance, otros procedieron a inspeccionar las motocicletas abandonadas.

En una de las unidades fue localizada un arma corta, un cargador y una bolsa transparente con vegetal verde seco, con características similares a la marihuana. En la segunda motocicleta se encontraron cartuchos útiles para arma de fuego, cuyo calibre y cantidad no fueron precisados.

Ante estos hallazgos, los elementos federales procedieron al aseguramiento de los indicios, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente, dando inicio a una carpeta de investigación para determinar la procedencia de los objetos y la posible responsabilidad de quienes los abandonaron.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y será a través de los peritajes correspondientes como se defina la naturaleza de los objetos asegurados y los delitos que pudieran configurarse.

Noventa Grados
