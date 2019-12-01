Fallece conductor al volcar con su camioneta en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 20:50:49
Uruapan, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar con el camión que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Uruapan-Gabriel Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Charapendo, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron volcado una camioneta que transportaba aguacate, y dentro de esta el cuerpo sin vida del chofer.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

