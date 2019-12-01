Balacera en el Cerro de La Cantera: Ejército ultima a dos hombres y asegura un arsenal y flotilla en Santa Clara del Cobre, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 21:10:20

Salvador Escalante, Mich., a 17 de noviembre de 2025.- El cerro de La Cantera se convirtió la tarde de este lunes en escenario de una violenta balacera, cuando militares fueron atacados sorpresivamente por un grupo armado que se movía en varias camionetas. La emboscada desató un enfrentamiento de alto impacto que estremeció a la región y dejó dos presuntos sicarios abatidos, además de un impresionante aseguramiento de armas y vehículos.

De acuerdo con fuentes castrenses, los soldados patrullaban la zona cuando los delincuentes abrieron fuego sin advertencia. La respuesta del Ejército fue inmediata y contundente: durante varios minutos, el eco de las ráfagas retumbó entre los cerros hasta que los agresores comenzaron a caer o a huir desesperados hacia la maleza.

En un predio rústico cercano, los militares hallaron los cuerpos de dos hombres jóvenes tirados entre la vegetación, con múltiples impactos de bala, aparentemente abandonados por sus propios aliados en su intento por escapar. La escena reveló la magnitud de la operación criminal que se movía por la zona.

El operativo derivó en el aseguramiento de cinco camionetas de reciente modelo, utilizadas por el grupo armado: una Ford F-250 Super Duty negra con placas de Jalisco; una Ford Lobo gris con matrícula michoacana; una Chevrolet Cheyenne roja modelo 2020; una Ford F-350 blanca con caja y razón social de transporte; y una Ram 2500 Big Horn negra modelo 2024. Todas quedaron bajo resguardo militar para su inspección.

Junto a las unidades, los soldados también decomisaron un fusil calibre 7.62 con diez cartuchos útiles, otro calibre 7.62x39 con cuatro cartuchos, y una chamarra negra que podría pertenecer a uno de los agresores.

El material bélico confirma que el grupo se encontraba fuertemente armado y preparado para el choque.

Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para procesar la escena y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde permanecen sin identificar. La zona continúa bajo vigilancia mientras las autoridades rastrean a los demás miembros del grupo criminal que escaparon entre los cerros.

El enfrentamiento reaviva la tensión en esta parte de Michoacán, donde en las últimas semanas se han registrado movimientos de células armadas en zonas rurales y boscosas.