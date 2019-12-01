Balacera en Apatzingán: civiles armados atacan a la Guardia Civil Michoacán y abandonan vehículos baleados

Apatzingán, Mich., a 12 de septiembre de 2025.- La tranquilidad de la tarde se rompió en cuestión de segundos. Fuertes detonaciones de arma de fuego retumbaron en la salida a Acahuato, donde un grupo de civiles armados emboscó a elementos de la Guardia Civil, desatando momentos de terror entre los habitantes de Apatzingán.

El ataque, ocurrido este viernes, movilizó de inmediato a corporaciones estatales que respondieron con un despliegue masivo en calles y colonias de la ciudad. La persecución culminó con el hallazgo de dos vehículos de la marca Nissan, abandonados y con visibles impactos de bala en la colonia José María Morelos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, uno de los autos había sido robado minutos antes de la balacera, lo que refuerza la hipótesis de que fueron utilizados por los agresores para intentar escapar. Ambos fueron asegurados y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Aunque no se registraron agentes heridos, el ataque encendió las alarmas en la región de Tierra Caliente, una de las más golpeadas por la violencia asociada a la operación del crimen organizado en Michoacán.