Ayuntamiento de Morelia cancela cobros por arrastre de vehículos recuperados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 14:14:42

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Con el compromiso de brindar certeza a la ciudadanía, y por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Ayuntamiento de Morelia y Policía Morelia informaron que no se realizará ningún cobro por concepto de arrastre o uso de grúa cuando un vehículo con reporte de robo sea localizado y recuperado por esta corporación.

Sobre el particular se informó que dicha disposición busca evitar abusos, fortalecer la transparencia en los procesos de recuperación vehicular y consolidar la confianza de la ciudadanía en las tareas de seguridad implementadas en la capital michoacana.

Es importante señalar que este beneficio aplica exclusivamente cuando la recuperación del vehículo es realizada directamente por Policía Morelia. Tras el procedimiento correspondiente, se garantizará la adecuada entrega del automotor a su propietario o propietaria.

Policía Morelia refrenda su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía y de trabajar de forma permanente para fortalecer la seguridad y tranquilidad en nuestro municipio.

Para dudas, reportes o atención inmediata, se encuentra disponible la Línea de Contacto Ciudadano 443 113 5000, vía telefónica o WhatsApp, las 24 horas del día.