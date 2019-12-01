Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:20:57

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), trasladó a la Ciudad de México a seis presuntos integrantes de una organización criminal detenidos en Sinaloa, entre ellos Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias “El Chendo”, e Irving Eduardo Avendaño Zazueta, conocido como “El Pagador”.

Las dos personas mencionadas están identificadas como presuntos mandos de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Según la información oficial, el traslado se ejecutó en una aeronave de la Armada de México, bajo un dispositivo especial de seguridad.

Cabe recordar que las detenciones de los presuntos altos mandos criminales se llevaron a cabo el pasado 19 de noviembre, durante un operativo desplegado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, donde participaron elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.