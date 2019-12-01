*La Fiscalía de Michoacán interceptó a dos hombres y una mujer con el dinero de la entrega. El operativo se desplegó tras las amenazas contra tres comerciantes y sus familias.

Uruapan, Mich., a 19 de noviembre de 2026. El dinero ya había cambiado de manos cuando intervino la Fiscalía. En la colonia Rincón del Manantial, agentes especializados detuvieron a tres personas que, según la institución, acudieron a recoger el pago exigido a comerciantes de Uruapan. El operativo fue un acierto de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, que aprovechó el momento de la entrega para interceptar a los sospechosos en posesión del efectivo.

La investigación se remonta al 17 de octubre. Según la Fiscalía, tres comerciantes estaban afuera de su vivienda cuando dos personas armadas los obligaron a entrar. Ya dentro, los amarraron y los amenazaron para exigirles dinero. Las víctimas pagaron para recuperar su libertad y los agresores huyeron.

El 7 de noviembre comenzaron a llegar nuevas amenazas. Esta vez, por mensajes, les exigían más dinero y advertían que les harían daño a ellos y a sus familias. Tras negociarse el pago, la Fiscalía desplegó el operativo en el punto de entrega, en Rincón del Manantial.

La Fiscalía identificó a los detenidos como Luis Enrique “N”, Sergio “N” y Alejandra “N”. Los tres son investigados por su posible participación en los delitos de secuestro exprés y extorsión. Serán presentados ante un juez, quien determinará su situación jurídica.