Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 07:29:17

Celaya, Guanajuato, a 20 de noviembre 2026.- Un hombre fue localizado sin vida dentro de un automóvil; se presume que fue blanco de un ataque armado la noche del jueves en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con la información disponible, el masculino se encontraba en la gasolinera de la zona del Rancho El Puente cuando fue atacado.

Lo ocurrido fue reportado a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, por lo que paramédicos y elementos policíacos se desplazaron al sitio, donde confirmaron que la víctima de identidad desconocida ya no tenía vida.

Segpun versiones no confirmadas, se escucharon alrededor de 8 detonaciones y posteriormente el sonido de motocicleta alejarse a toda velocidad.

Al lugar llegaron agentes de Investigación Criminal y Peritos, quienes trabajaron en coordinación.

El cuerpo fue retirado y llevado al SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley.