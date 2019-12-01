Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 23:20:29

*La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Jorge Sanabria provocó indignación Santa Ana Zirosto; las protestas se extendieron a otros puntos carreteros y obligaron a suspender temporalmente corridas de autobuses entre Uruapan y Los Reyes.

Uruapan, Mich., a 19 de noviembre de 2026.— La búsqueda de Jorge Sanabria, un trabajador del sector aguacatero que fue privado de la libertad mientras realizaba sus actividades en una huerta, terminó de manera trágica luego de que fuera localizado sin vida en un predio agrícola de la comunidad de Santa Ana Zirosto, perteneciente al municipio de Uruapan.

El caso desató una intensa movilización de habitantes, familiares y productores agrícolas, quienes durante dos días realizaron bloqueos carreteros para exigir la intervención de las autoridades y la localización del trabajador, cuya desaparición fue reportada el miércoles 18 de noviembre.

De acuerdo con los reportes difundidos, Jorge Sanabria se encontraba trabajando en una huerta de aguacate cuando fue privado de la libertad. La noticia generó preocupación entre sus familiares y habitantes de la comunidad, quienes comenzaron a organizarse para exigir respuestas.

La inconformidad se concentró inicialmente en la carretera Uruapan–Los Reyes, a la altura de Santa Ana Zirosto, donde manifestantes interrumpieron el tránsito vehicular como medida de presión.

Sin embargo, la protesta se extendió a otros puntos de la región. Durante la jornada del jueves también se reportaron cierres en la comunidad de La Palma, con afectaciones a la circulación desde Zacán y hacia otras localidades cercanas.

La situación provocó complicaciones para automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público. Incluso, la empresa Autotransportes Purhépechas anunció la suspensión temporal de sus corridas entre Uruapan y Los Reyes debido a las obstrucciones carreteras.

Mientras continuaba la búsqueda, el activista y productor aguacatero Manuel Soto Sanabria solicitó la intervención de autoridades municipales, estatales y federales para atender el caso.

En declaraciones difundidas antes de conocerse el desenlace, señaló que habitantes de distintas comunidades se habían organizado para buscar al trabajador en brechas y zonas de cerro. También manifestó que no tenía conocimiento de amenazas previas contra Jorge Sanabria.

Durante la tarde de este jueves trascendió la noticia de su fallecimiento, lo que transformó la exigencia de localización en un reclamo de justicia.

El hallazgo de su cuerpo en una huerta de Santa Ana Zirosto puso fin a la incertidumbre sobre su paradero, pero abrió nuevas interrogantes sobre las circunstancias de su muerte y la identidad de quienes participaron en la privación de su libertad.

Tras conocerse el desenlace, habitantes de la comunidad expresaron su indignación y exigieron que el crimen sea esclarecido y que los responsables enfrenten la justicia.

Posteriormente, la circulación en la carretera Uruapan–Los Reyes fue restablecida, luego de las movilizaciones que afectaron durante dos días la comunicación terrestre en esta región de Michoacán.

El caso vuelve a colocar en la atención pública las preocupaciones por la seguridad de quienes trabajan en las zonas productoras de aguacate, particularmente ante los riesgos que enfrentan los habitantes durante sus actividades cotidianas.