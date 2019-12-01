Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 07:40:55

Pueblo Nuevo, Guanajuato, a 20 de noviembre 2026.– El director de Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, Rafael Galván y otro elemento fueron ultimados a tiros por sujetos desconocidos.

El deceso de ambos servidores públicos fue confirmado y calificado como lamentable por el Gobierno local a través de un comunicado oficial.

Según la información disponible, el doble homicidio ocurrió la noche del 19 de noviembre.

Tras el reporte de la agresión elementos de seguridad se desplazaron al sitio.

Paramédicos llegaron al lugar , en donde estabilizaron a las víctimas y las trasladaron a un centro médico, donde perdieron la vida posteriormente.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a los oficiales cuando se encontraban a bordo de su unidad y abrieron fuego en su contra.