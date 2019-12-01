Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 08:39:41

Celaya, Guanajuato, a 20 de noviembre 2026.- A 13 años de prisión fue sentenciado Gonzalo “N”, luego de ser encontrado responsable del delito de tentativa de feminicidio, tras agredir brutalmente a quien fuera su pareja sentimental en el municipio de Jaral del Progreso.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, durante varios años la víctima sufrió constantes agresiones físicas y verbales por parte del ahora sentenciado, hasta que la violencia llegó a un punto crítico el 3 de agosto de 2019.

Ese día, al interior de un domicilio, Gonzalo “N” atacó a la mujer con tal violencia que terminó inconsciente. Sus familiares escucharon los llamados de auxilio y acudieron de inmediato para ayudarla.

Tras conocer lo ocurrido, la Fiscalía inició las investigaciones y reunió las pruebas necesarias para llevar al agresor ante la justicia, donde finalmente, mediante un procedimiento abreviado, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años de cárcel por tentativa de feminicidio.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial estableció que, una vez cumplida su condena, tendrá prohibido acercarse al domicilio de la víctima y deberá recibir tratamiento psicoterapéutico integral.