Tacámbaro, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, destacó que el encuentro “La 4T te escucha”, encabezado por el coordinador estatal Carlos Torres Piña en Tacámbaro, reunió a representantes de Morena, el Partido Verde y el PRD, así como a distintas expresiones de la izquierda michoacana, para fortalecer el entendimiento político y construir desde el territorio una agenda común que coloque el bienestar del pueblo por encima de los intereses particulares.

Durante el encuentro participaron José David Álvarez Pedraza, representante del PVEM; Armando Hurtado Arévalo, del PRD; Karla Yohana Mendoza, presidenta municipal de Ario, y representantes de Gladyz Butanda, Celeste Ascencio, Fabiola Alanís, Gabriela Molina y Ana Lilia Guillén, quienes se sumaron a este ejercicio de diálogo y participación entre las distintas expresiones de la transformación.

Mora sostuvo que la construcción de un Frente Amplio de Izquierda debe tener como fundamento los principios que dieron origen a Morena y que Andrés Manuel López Obrador convirtió en una orientación de gobierno: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Señaló que el entendimiento entre fuerzas políticas adquiere sentido cuando permite sumar esfuerzos para combatir las desigualdades, defender los derechos sociales y construir prosperidad compartida.

Asimismo, reconoció el papel de Carlos Torres Piña en la construcción de acuerdos y en el acercamiento entre distintas expresiones políticas. “Nuestro coordinador está recorriendo Michoacán, escuchando al pueblo y generando espacios de entendimiento. La unidad no significa renunciar a nuestras diferencias, sino reconocer que tenemos una responsabilidad compartida con el futuro de Michoacán”, expresó.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que los encuentros de “La 4T te escucha” permiten llevar esta construcción política a las comunidades, donde deben identificarse las necesidades y prioridades de la población. “La izquierda tiene una responsabilidad histórica con el pueblo. Nuestro compromiso es mantenernos cerca de la gente, escuchar sus demandas y construir una agenda que haga de la justicia social y el bienestar el propósito fundamental de nuestra unidad”, concluyó.