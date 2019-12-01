Autoridades refuerzan acciones tras primer contagio humano de gusano barrenador en Yucatán

Autoridades refuerzan acciones tras primer contagio humano de gusano barrenador en Yucatán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 16:22:48
Mérida, Yucatán, a 23 de agosto de 2025.- Las autoridades de Yucatán confirmaron el primer contagio en un ser humano por gusano barrenador en la entidad. El paciente, originario de Izamal, fue atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Mérida, donde recibió atención médica oportuna que permitió su recuperación. Tras su evolución favorable, fue dado de alta y permanece bajo vigilancia ambulatoria.

La Secretaría de Salud estatal precisó que se trata de un caso de miasis ocasionada por la especie “Cochliomyia hominivorax”. Ante ello, se emitieron recomendaciones para la población, entre ellas mantener las heridas limpias y cubiertas con apósitos, realizar higiene con soluciones estériles, así como evitar la acumulación de basura y revisar de manera periódica a los animales domésticos y de granja.

También se sugirió el uso de mosquiteros y repelentes como barreras de protección contra los insectos, además de acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar signos de infección. Las medidas buscan frenar el riesgo de propagación de este parásito tanto en personas como en animales.

De acuerdo con el último reporte, en Yucatán se han detectado 82 casos de gusanos barrenador en bovinos y cinco más en perros. Las autoridades sanitarias aseguraron que continúan reforzando acciones de control y vigilancia para contener el brote en la región.

 

