Autoridades reforzarán seguridad en Centro Histórico de Morelia con despliegue operativo para las Fiestas Patrias; SSP

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- Con motivo de las Fiestas Patrias, autoridades de los tres niveles de gobierno, alistan un operativo especial en Morelia para garantizar la seguridad de los asistentes. La estrategia integra a personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

El despliegue será encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien junto a mandos estatales y federales supervisará la coordinación de las acciones. En el primer cuadro de la ciudad se instalará un macroacceso, cinco accesos adicionales y un total de 29 arcos detectores de metal como parte de los filtros de revisión.

De acuerdo con la SSP, el operativo busca generar un ambiente de tranquilidad para que la ciudadanía disfrute de las celebraciones en orden. La vigilancia incluirá recorridos permanentes en el Centro Histórico y zonas aledañas, además de presencia policial en puntos estratégicos.

Asimismo, el monitoreo se reforzará con cámaras de videovigilancia enlazadas al C5 Michoacán, lo que permitirá atender de inmediato cualquier incidente que se presente durante las festividades.