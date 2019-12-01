Autoridades implementan acciones contra la extorsión y homicidios dolosos en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 12:07:54

Apatzingán, Michoacán, a 12 de septiembre 2025.- Con acciones encaminadas el combate a los delitos de homicidio doloso y la extorsión, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), mantiene la Operación Apatzingán.

Sobre el particular se informó que la estrecha cooperación entre la Guardia Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha logrado mantener a la baja el delito de extorsión y otros de alto impacto. Estos resultados se han logrado por su estricta supervisión operativa, instruida por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y vigilada por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva.

El dispositivo comprende supervisión aérea y por tierra, trabajo disuasivo mediante proximidad, colaboraciones para patrullajes en zonas de difícil acceso, además de trabajos especializados para la detección de artefactos explosivos y decomisos de objetos y sustancias ilegales.

Este operativo vigente desde el mes de julio colabora en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, así mismo para reducir el homicidio doloso a fin de mantener el orden y prevenir delitos que vulneren a la población.