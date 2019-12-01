Autoridades frustran robo de cargamento de más de 60 toneladas de vino sobre la México-Tuxpan

Autoridades frustran robo de cargamento de más de 60 toneladas de vino sobre la México-Tuxpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 09:00:25
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Huejutla, Hidalgo, a 6 de julio 2026.- Personal de seguridad estatal logró frustrar el robo de 64 toneladas de vino sobre la carretera federal México-Tuxpan.

De acuerdo con un comunicado oficial, fue gracias a un reporte ciudadano hecho al C5i, que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo se movilizó a la vía mencionada.

Los agentes localizaron el vehículo pesado abandonado en el kilómetro 83+500, con toda la carga intacta.

El vino y el tracto camión fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad pertinente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que abrió una carpeta de investigación relacionada con el robo de la unidad privada.

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