Balean a pareja en Uruapan, Michoacán; ella muere, él resultó herido

Balean a pareja en Uruapan, Michoacán; ella muere, él resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 07:57:32
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Uruapan, Michoacán, a 6 de julio 2026.- Una mujer muerta y un hombre herido, fue el saldo que dejó el ataque a balazos de que fue objeto la pareja, hechos registrados en la Avenida Latinoamericana de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, en las inmediaciones de la zona de bares, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido, además de conformar la muerte de una mujer.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una fémina la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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