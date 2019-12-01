Autoridades destruyen 18 "monstruos" en Reynosa, Tamaulipas

Autoridades destruyen 18 "monstruos" en Reynosa, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:44:12
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Reynosa, Tamaulipas, a 13 de abril 2026.- Autoridades federales destruyeron 18 vehículos con blindaje artesanal, también conocidos como “monstruos”, que fueron utilizados por el crimen organizado y están relacionados con 16 expedientes.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la destrucción de las unidades se llevó a cabo en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos.

Además, en el boletín de prensa se dio a conocer que dicha acción forma parte del ‘Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito‘, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito.

Igualmente, la FGR explicó que las unidades destruidas fueron aseguradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026”, en colaboración con autoridades municipales, estatales y federales, en varias acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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