Autoridades abaten a presunto delincuente durante enfrentamientos en Navolato, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 13:47:15
Navolato, Sinaloa, a 20 de enero 2026.- Autoridades estatales abatieron a un presunto criminal tras una serie de enfrentamientos armados que inició en el municipio de Navolato, Sinaloa y que culminó en la carretera Culiacán-Eldorado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban un patrullaje por la sindicatura de Villa Juártez, cuando detectaron a tres vehículos en los que se transportaban civiles armados.

 Al intentar marcarles el alto, los sospechosos abrieron fuego en contra de los uniformados, por lo que estos respondieron a la agresión.

Lo anterior desató una persecución con intercambio de disparos, la cual concluyó cuando una camioneta de la marca Buick se impactó contra el muro de contención.

Los estatales comprobaron la muerte de un sujeto en el lugar y detuvieron a otras dos personas que presentaban heridas.

A los señalados se les decomisó tres fusiles automáticos de diferentes calibres, 11 cargadores, 205 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos con placas balísticas y la camioneta en que viajaban tiene reporte de robo.

