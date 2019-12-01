Automovilista en estado de ebriedad se lleva barda de casa y saca susto a habitantes dormidos en Torreón

Automovilista en estado de ebriedad se lleva barda de casa y saca susto a habitantes dormidos en Torreón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:07:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Torreón, Coahuila, 27 de febrero del 2026.- Un hombre que presuntamente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una vivienda, derribando la barda de la sala, además de impactar un puesto y otro vehículo estacionado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada sobre el bulevar Las Águilas, en la colonia Alamedas, a la altura de la avenida Ricardo Flores Magón. Vecinos de la zona se despertaron por el fuerte estruendo y, al salir de sus domicilios, observaron que la barda frontal de una casa estaba destruida.

Al lugar acudieron paramédicos, peritos, elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y valoraron tanto al conductor como los daños ocasionados por el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, Jorge “N” manejaba una camioneta tipo pick up marca RAM sobre el bulevar cuando, debido al exceso de velocidad y a que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo. El conductor cruzó el camellón central, subió a la banqueta y con el costado izquierdo de la unidad impactó la barda de la vivienda, la cual colapsó.

Tras el primer golpe, la camioneta avanzó varios metros más hasta chocar contra un puesto y otra unidad estacionada. El estruendo también alertó a los habitantes de la casa afectada, quienes confirmaron que diversos objetos dentro de la sala fueron proyectados por el impacto, aunque no se reportaron personas lesionadas en el interior del domicilio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
CNTE reporta quema de autobús prestado para actividad escolar en Aguililla
Balean e incendian vivienda en Uruapan, Michoacán
Hallan hombre sin vida en terreno baldío de Morelia, Michoacán
De 6.9 a 3.42 diarios: Sinaloa registra caída del 50% en homicidios
Más información de la categoria
Colapsan gradas en plena foto escolar en la IBERO CDMX; hay al menos 10 lesionados
Horas de fuego en Tapalpa: así fue el operativo donde cayó “El Mencho”
Posibles sucesores del "Mencho", plenamente identificados: Harfuch
Caen en Puerto Vallarta 8 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco: les decomisan armas y equipo táctico
Comentarios