Automovilista en estado de ebriedad se lleva barda de casa y saca susto a habitantes dormidos en Torreón

Torreón, Coahuila, 27 de febrero del 2026.- Un hombre que presuntamente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una vivienda, derribando la barda de la sala, además de impactar un puesto y otro vehículo estacionado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada sobre el bulevar Las Águilas, en la colonia Alamedas, a la altura de la avenida Ricardo Flores Magón. Vecinos de la zona se despertaron por el fuerte estruendo y, al salir de sus domicilios, observaron que la barda frontal de una casa estaba destruida.

Al lugar acudieron paramédicos, peritos, elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y valoraron tanto al conductor como los daños ocasionados por el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, Jorge “N” manejaba una camioneta tipo pick up marca RAM sobre el bulevar cuando, debido al exceso de velocidad y a que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo. El conductor cruzó el camellón central, subió a la banqueta y con el costado izquierdo de la unidad impactó la barda de la vivienda, la cual colapsó.

Tras el primer golpe, la camioneta avanzó varios metros más hasta chocar contra un puesto y otra unidad estacionada. El estruendo también alertó a los habitantes de la casa afectada, quienes confirmaron que diversos objetos dentro de la sala fueron proyectados por el impacto, aunque no se reportaron personas lesionadas en el interior del domicilio.