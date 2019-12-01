Autobús con 34 pasajeros se sale de la carretera en Huajicori, Nayarit; hay 6 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 18:32:50
Huajicori, Nayarit, a 26 de diciembre de 2025.- Un autobús de transporte urbano que tenía como destino la comunidad de San Andrés Milpillas, en el municipio serrano de Huajicori, sufrió un percance la mañana de este viernes al salirse de la carretera cuando transportaba a 34 personas. Como resultado del accidente, seis pasajeros presentaron lesiones.

Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la unidad terminó fuera del camino en un tramo de curvas, quedando atrapada entre árboles y con parte de las llantas suspendidas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes auxiliaron a los ocupantes para descender del vehículo y resguardarlos. La mayoría de los pasajeros pertenecen a comunidades indígenas y fueron atendidos médicamente en el sitio para evaluar su estado de salud.

De manera preventiva, los cuerpos de seguridad realizaron la desconexión de la batería y aseguraron el autobús antes de proceder a su retiro.

Mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la cabecera municipal, mientras que el resto de los pasajeros continuó su trayecto hacia sus destinos.

