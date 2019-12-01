Aumenta a tres el número de fallecidos tras accidente en la autopista Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:08:34

La Unión, Guerrero, a 2 de febrero de 2026.- Con el hallazgo del cuerpo sin vida del chofer de uno de los camiones involucrados en un choque en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) aumenta a tres el número de personas que perdieron la vida en el percance, otro más está hospitalizado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de lunes se registró un choque a la altura del kilómetro 275 de la referida vialidad.

En un principio se confirmó la muerte de una persona, otra perdió la vida mientras recibía atención médica y horas más tarde se informó del hallazgo del cuerpo sin vida de otra persona, con lo que suma tres los occisos tras el choque.

Es de mencionar que otro individuo se encuentra hospitalizado en Lázaro Cárdenas, en donde es reportado como grave.