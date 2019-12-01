Aumenta a tres el número de fallecidos tras accidente en la autopista Siglo XXI

Aumenta a tres el número de fallecidos tras accidente en la autopista Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:08:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Unión, Guerrero, a 2 de febrero de 2026.- Con el hallazgo del cuerpo sin vida del chofer de uno de los camiones involucrados en un choque en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) aumenta a tres el número de personas que perdieron la vida en el percance, otro más está hospitalizado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de lunes se registró un choque a la altura del kilómetro 275 de la referida vialidad.

En un principio se confirmó la muerte de una persona, otra perdió la vida mientras recibía atención médica y horas más tarde se informó del hallazgo del cuerpo sin vida de otra persona, con lo que suma tres los occisos tras el choque.

Es de mencionar que otro individuo se encuentra hospitalizado en Lázaro Cárdenas, en donde es reportado como grave.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón
Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz
Explota taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México; hay una persona fallecida
Choque de un camión de pasajeros y un camión de paquetería deja cinco heridos en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Comentarios