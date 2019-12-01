Aumenta a cinco el número de víctimas mortales tras ataque en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 21:10:06

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Con el deceso en un hospital del último sobreviviente del ataque del 10 de octubre en la colonia Leandro Valle de esta ciudad, son cinco las víctimas mortales del hecho, de las cuales, tres están identificados.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la noche del viernes varias personas fueron atacadas a balazos en un domicilio de la referida colonia.

Como resultado del hecho criminal tres personas, dos hombres y una mujer, perdieron la vida, y otros dos individuos resultaron heridos, mismos que fueron llevados a un hospital en donde perdieron la vida.

Al momento se encuentran identificados Marlene Montserrat C, de 26 años, quien era policía auxiliar y residía en la misma colonia; José Eduardo M., apodado "El Lalo o El Chaparro", de 30 años, albañil, originario de la colonia El Resplandor.

Así como Ángel Trinidad G., apodado "El Chilas" o "El Chilango", de 37 años, exmilitar, que trabajaba en un invernadero de fresas y era electricista y soldador, las identidades de los dos hombres restantes aún se desconocen.