Aumenta a cinco el número de muertos tras taque a balazos en Jacona, Michoacán; hay tres víctimas identificadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:47:14

Jacona, Michoacán, a 13 de abril 2026.- A cinco aumentó el número de personas muertas tras el ataque a balazos en una tienda de Jacona, tres de ellos fueron identificados como Andrés B., de 35 años de edad, y Juan Carlos L., de 31, así como Pablo Luis L., de 24 años de edad, quien murió en un hospital.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del domingo fueron atacadas a balazos varias personas en el mini súper Ramírez de esta ciudad.

A consecuencia del hecho criminal, cuatro personas murieron en el lugar mientras que otra más que quedó herida murió en un hospital.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que tres de los ahora occisos fueron identificados.

Es de mencionar que el hecho sigue siendo investido para esclarecer el quíntuple homicidio.