Aumenta a 31 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa; 13 personas siguen hospitalizadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 07:37:39
Ciudad de México, 28 de septiembre del 2025.- La cifra de personas fallecidas tras la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México aumentó a 31, según el último reporte de autoridades capitalinas, en tanto que 13 personas continúan hospitalizadas.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles 10 de septiembre por el estallido del vehículo que transportaba casi 50 mil litros de gas cuando circulaba por Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración ya tiene lista una propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito, con el objetivo de regular la circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos, para evitar más tragedias de esta índole.

Cabe recordar que la causa del fatal accidente fue el exceso de velocidad por parte del chofer que transportaba el material peligroso, mismo que también perdió la vida en el suceso que causó conmoción en el colectivo social mexicano.
 

