Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 22:30:31

Guasave, Sinaloa, a 22 de noviembre de 2026.- La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, desató una serie de hechos violentos en Sinaloa que, hasta este domingo, habían dejado un saldo de 21 personas fallecidas, entre ellas cuatro militares, así como bloqueos, daños a vehículos y saqueos de establecimientos comerciales.

De acuerdo con reportes difundidos en la entidad, 17 civiles murieron durante los enfrentamientos y hechos derivados del operativo realizado en Guasave, mientras que los otros cuatro fallecidos pertenecían al Ejército Mexicano. La cifra contrasta con el balance inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que informó sobre 11 muertos durante la intervención federal.

La jornada también dejó 10 elementos de seguridad lesionados, quienes recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados a hospitales militares para continuar con su recuperación.

En medio de la violencia, ocho tiendas de conveniencia fueron vandalizadas y saqueadas, seis de ellas pertenecientes a Oxxo y dos a Kiosko. En uno de los establecimientos afectados se reportó el robo de mercancía y dinero en efectivo.

Asimismo, se reportó el ingreso de un hombre armado a un hospital del IMSS en Guasave, lo que provocó la movilización de fuerzas federales; sin embargo, el individuo se retiró antes de que los elementos arribaran al lugar.

Los hechos ocurrieron luego del operativo del 20 de noviembre, mediante el cual autoridades federales capturaron a Meza Flores, identificado como presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Tras su detención, se registraron enfrentamientos, incendios de vehículos y bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que las corporaciones de seguridad mantienen presencia en la región.