Aumenta a 2 el número de víctimas en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia; van al menos 9 homicidios en el mes de agosto en la capital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 10:00:22
Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- La cifra de víctimas mortales por el ataque a balazos registrado anoche en la colonia Ilustres Novohispanos aumentó a dos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El hecho ocurrió sobre la calle Fray Domingo de Ulloa, casi esquina con Alonso Díaz, cuando dos hombres en una motocicleta roja abrieron fuego contra las víctimas. Uno de los agredidos murió en el lugar, mientras que Ricardo Alexis T., de 25 años, fue trasladado al Hospital Civil, donde perdió la vida minutos después debido a heridas en rostro, brazo y piernas.

Vecinos reportaron el ataque al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de Policía Morelia y a paramédicos de la Cruz Roja. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizó las diligencias correspondientes e inició una investigación por doble homicidio.

Con este hecho, suman al menos nueve asesinatos en Morelia durante agosto, entre ellos casos ocurridos en Presa de Los Reyes, Villas del Pedregal, Misión del Valle y el Parque Lineal Bicentenario.

