Aumenta a 13 cifra de policías comunitarios muertos en emboscada en Ayutla

Aumenta a 13 cifra de policías comunitarios muertos en emboscada en Ayutla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 09:48:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ayutla, Guerrero, a 20 de agosto 2025.- Aumentó a 13 la cifra de policías comunitarios muertos en la emboscada del pasado 16 de agosto en Ayutla, Guerrero.

Cabe recordar que en la noche de la fecha citada la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) recibió una petición de ayuda desde El Cortijo.

Como respuesta se movilizó un contingente de policías comunitarios, que, al llegar al sitio localizó a ocho personas muertas y cinco más heridas.

La autodefensa decidió dividirse en dos grupos para llevar a cabo patrullajes; sin embargo, uno de los convoyes fue atacado a balazos.

De acuerdo con un policía comunitario, que pidió el anonimato, los agresores dispararon con rifles AR-15 y AK-47, estos últimos conocidos como ‘Cuerno de Chivo’.

Todas las víctimas, según un compañero, eran campesinos y obreros que se postularon para vigilar sus comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Estaba recluido y le cumplimentan nueva orden de aprehensión por ultimar a una mujer en Zamora, Michoacán
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Iba en su camioneta cuando abrieron fuego en su contra en Zamora, Michoacán; fue trasladado a un nosocomio por sus propios medios
Más información de la categoria
Silvano Aureoles reta a la justicia; no se presenta a audiencia por delitos de peculado y asociación delictuosa
Caen 13 presuntos responsables del asesinato de manos derechas de Clara Brugada en CDMX
Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Alcalde de Piedras Negras escapa a escándalo por antidoping... vacacionando en hotel 5 estrellas en Las Vegas
Comentarios