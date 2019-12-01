Aumenta a 13 cifra de policías comunitarios muertos en emboscada en Ayutla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 09:48:08

Ayutla, Guerrero, a 20 de agosto 2025.- Aumentó a 13 la cifra de policías comunitarios muertos en la emboscada del pasado 16 de agosto en Ayutla, Guerrero.

Cabe recordar que en la noche de la fecha citada la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) recibió una petición de ayuda desde El Cortijo.

Como respuesta se movilizó un contingente de policías comunitarios, que, al llegar al sitio localizó a ocho personas muertas y cinco más heridas.

La autodefensa decidió dividirse en dos grupos para llevar a cabo patrullajes; sin embargo, uno de los convoyes fue atacado a balazos.

De acuerdo con un policía comunitario, que pidió el anonimato, los agresores dispararon con rifles AR-15 y AK-47, estos últimos conocidos como ‘Cuerno de Chivo’.

Todas las víctimas, según un compañero, eran campesinos y obreros que se postularon para vigilar sus comunidades.