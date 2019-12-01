¡Atraco millonario sobre la Autopista de Occidente! Roban tractocamión cargado de aguacates en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 19:27:47
Zinapécuaro, Mich., a 8 de octubre de 2025.- Un nuevo atraco tuvo lugar en la Autopista de Occidente, cuando un grupo de sujetos armados se apoderó de un tractocamión de varias toneladas de aguacates, en un robo que ya investiga la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán.

Según informó la dependencia federal, la denuncia fue presentada por el apoderado legal de la empresa transportista El Duero S.A. de C.V., tras el asalto al vehículo con placas del Servicio Público Federal. Los hechos ocurrieron a la altura de la caseta de cobro de Zinapécuaro, donde los delincuentes interceptaron el camión refrigerado que transportaba la valiosa carga.

La FGR abrió de inmediato una carpeta de investigación para dar con los responsables, reunir pruebas y deslindar responsabilidades. Las autoridades precisaron que continúan integrando la indagatoria para determinar el paradero de los involucrados y recuperar la mercancía robada.

Este robo, además del daño económico a la empresa, evidencia la vulnerabilidad en los tramos federales de transporte de carga, donde la violencia y el crimen organizado parecen operar con impunidad

