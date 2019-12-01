Aterriza de emergencia una avioneta en Chihuahua, luego de presunto ataque armado

Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a 7 de abril de 2026.- Un vuelo corporativo vinculado a la actividad minera en el norte del país terminó en un aterrizaje de emergencia en la sierra de Chihuahua, luego de un presunto ataque armado que obligó a sus tripulantes a descender en una zona rural para resguardarse.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la aeronave, en la que viajaban ingenieros geólogos y un directivo de la empresa Drummond Gold, fue alcanzada por disparos mientras se dirigía a Copalquín, Durango. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Ciénega de Silva, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde el piloto logró realizar un descenso de emergencia.

Elementos de las Bases de Operación Interinstitucional, integradas por fuerzas estatales y federales, atendieron el reporte tras ser alertados por radio. Posteriormente, los cuatro ocupantes, el piloto, dos ingenieros y un directivo, fueron evacuados por aire hacia Sinaloa en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, señaló que corresponderá a las autoridades militares determinar si el aterrizaje fue consecuencia directa de un ataque armado. La avioneta, que terminó incendiada en una pista de terracería en la zona conocida como Santa Rosalía de Carrizales, quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, precisó que la aeronave tipo Cessna había despegado desde el aeródromo de El Charco, en el municipio de Chihuahua. Tras el descenso, los tripulantes se internaron en el área boscosa al detectar la presencia de un dron, lo que habría generado temor ante una posible confusión con grupos delictivos que operan en la región.